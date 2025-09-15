Ignacio Abraham fue titular y jugó todo el partido en el triunfo de Banfield en Avellaneda

Vía Arroyito

El “Taladro” lo ganó gracias a un gol de Martín Río a los 37 minutos del primer tiempo.

15 de septiembre de 2025,

Nacho, de gran presente deportivo al igual que su equipo se quedaron con un triunfo muy importante ante el rojo de Avellaneda y con ese resultado el equipo “del sur” quedó en sexto lugar de la Zona en el Clausura de la Liga Profesional y clasificado a los playoffs. Abraham participó del tanto que el dio la victoria a los de Troglio ganando en un tiro de esquina que derivó en el gol; además de jugar en un muy buen nivel todo el partido.

Banfield consiguió un triunfo clave en el Torneo Clausura de la Liga Profesional al derrotar por 1 a 0 a Independiente, en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, en el marco de la octava fecha.

El conjunto dirigido por Pedro Troglio golpeó a los 37 minutos de la etapa inicial, cuando Río conectó un córner y puso la pelota contra el palo más lejano de Rodrigo Rey. Fue el segundo tanto del mediocampista en este certamen y volvió a confirmar la fortaleza del equipo del Sur en las jugadas aéreas.

Con este resultado Banfield se ubica en el sexto lugar en la Zona A con 13 unidades. La derrota además provocó la salida del entrenador del equipo local y la demostración del malestar de los simpatizantes, socios e hinchas por la falta de gestión dirigencial y resultados deportivos. Nacho y los suyos tendrán el próximo domingo a las 19 un duro encuentro ante Argentinos en el Diego Armando Maradona.

