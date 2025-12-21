Histórico: Hindú Club Femenino logró el subcampeonato en la Liga Nacional de Básquet

En dos jornadas de alto nivel de basquet, el fin de semana se disputó el Final Four en la Catedral del Básquet en Hindú donde se consagró Campeón el equipo de Ferrocarril Oeste, alcanzado el bicampeonato.

Ferro Campeón Liga Nacional Femenina

Las pibas del H cordobés escribieron otra página de gloria para las vitrinas del club de General Paz, alcanzando el subcampeonato de la Liga Nacional Femenina de Básquet. Cabe destacar que es la primera incursión en la elite del deporte a nivel nacional.

Hindú Club Liga Femenina

El verde de Caballito ganó 89 a 52 con un gran partido de Dalma Piri que anotó 20 puntos y donde Julia Fernández se llevó el MVP del partido con 13 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias.

Ferro Campeón Liga Nacional Femenina

Por el lado del H, Aylén Valdéz aportó 12 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia, pero destacando el gran juego de Galfrascoli, Niz, D´Agostino y Alegre que fue el 5 inicial y en la mayoría de los juegos durante los últimos juegos del equipo de Renato Novatti y destacar el aporte de las más pequeñas de las inferiores del club.

Hindú Club Liga Femenina

Más allá del poderío del bicampeón, Hindú Club no solo hizo historia sino que vendió cara su derrota marcando que el H de General Paz es un club con sentido de pertenencia y volvió a mostrar lo que su esencia muestra, la garra y el honor de defender los colores.

Hindú Club Liga Femenina

En primer término se definió el tercer puesto que quedó en manos de Obras que le ganó a Instituto 70 a 56.

Obras Instituto Liga Femenina

Fotos gentileza: Germán Ruiz y Dario Frossasco.