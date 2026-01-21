Hindú jugó un “partidazo” y le ganó al líder San Isidro por Liga Argentina

Hindú se hizo fuerte en su casa, en la Catedral, y dio el gran golpe en la Liga Argentina de Básquetbol. En su estadio de barrio General Paz, y el mismo de tantas citas históricas, el “H” superó por 78 a 70 al líder de la Conferencia Norte, San Isidro de San Francisco.
San Isidro visitará el jueves, a las 21, a Bochas de Colonia Caroya. Hindú quedó con seis triunfos y 11 caídas y su próxima presentación será el 28 de enero, también de local, frente a Independiente de Santiago del Estero.
El interno Luciano Ortiz fue uno de los destacados en el equipo conducido por Sebastián Porta, con 18 puntos y 7 rebotes. Manuel Lambrisca, que venía de ser el héroe en el triunfo ante Parque anotando el doble ganador, aportó 13 tantos, y Jerónimo Suñé 10 puntos.
Carlos Buemo fue el goleador del “H” con 23 tantos, mientras que Joaquín Folmer fue clave con su defensa, la ayuda en los rebotes (5) y aportó 10 puntos. Además, Augusto Bruera sumó 16 tantos con 4/8 en triples (tres de ellos en el tercer cuarto).
La primera etapa cerro para el local con un 25 a 17 a su favor. En el segundo cuarto el luminoso marcó un 45 a 38 para los cordobeses. En el tercer cuarto Hindú encaminó el triunfo y llegaba al cierre del jugo arriba por 63 a 53. San Isidro intento hasta el último, pero nunca pudo doblegar al equipo de Beltramo que en su estadio con gran cantidad de público se quedó con el triunfo 78 a 70.