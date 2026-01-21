Hindú jugó un “partidazo” y le ganó al líder San Isidro por Liga Argentina

Hindú se hizo fuerte en su casa, en la Catedral, y dio el gran golpe en la Liga Argentina de Básquetbol. En su estadio de barrio General Paz, y el mismo de tantas citas históricas, el “H” superó por 78 a 70 al líder de la Conferencia Norte, San Isidro de San Francisco.

San Isidro visitará el jueves, a las 21, a Bochas de Colonia Caroya. Hindú quedó con seis triunfos y 11 caídas y su próxima presentación será el 28 de enero, también de local, frente a Independiente de Santiago del Estero.

Hindú Club San Isidro Liga Argentina

El interno Luciano Ortiz fue uno de los destacados en el equipo conducido por Sebastián Porta, con 18 puntos y 7 rebotes. Manuel Lambrisca, que venía de ser el héroe en el triunfo ante Parque anotando el doble ganador, aportó 13 tantos, y Jerónimo Suñé 10 puntos.

Hindú Club San Isidro Liga Argentina

Carlos Buemo fue el goleador del “H” con 23 tantos, mientras que Joaquín Folmer fue clave con su defensa, la ayuda en los rebotes (5) y aportó 10 puntos. Además, Augusto Bruera sumó 16 tantos con 4/8 en triples (tres de ellos en el tercer cuarto).

Hindú Club San Isidro Liga Argentina

La primera etapa cerro para el local con un 25 a 17 a su favor. En el segundo cuarto el luminoso marcó un 45 a 38 para los cordobeses. En el tercer cuarto Hindú encaminó el triunfo y llegaba al cierre del jugo arriba por 63 a 53. San Isidro intento hasta el último, pero nunca pudo doblegar al equipo de Beltramo que en su estadio con gran cantidad de público se quedó con el triunfo 78 a 70.