Hindú Femenino con el pie derecho con dos victorias ante Gorriones y Fusión Riojana

Las pibas del H comenzaron con todo en el arranque de la postemporada y ganaron el primer juego del Cuadrangular Clasificatorio de la Conferencia Norte a Gorriones por 56-25.

En el aurinegro se destacaron Paola Alegre con 14 puntos y Valentina Glafrascoli con 12 puntos. La MVP del partido fue Aylen Valdez que bajó 12 rebotes. Renato Novaretti rotó su plantel, controló el ritmo y selló el triunfo.

En la jornada del sábado, el H Femenino volvió a ganar, en esta oportunidad a Fusión Riojana en un durísimo partido por 59 a 55 y jugará el último partido ante el local Instituto.

En el aurinegro se destacó con 25 puntos de valoración Malvina D´Agostino que aportó 9 puntos, 15 rebotes, 2 asistencias y 3 tapas. Sumaro Paola Alegre 17 puntos y Valentina Galfrascoli 13 puntos y 11 rebotes.

El viernes en primer turno el local Instituto le ganó a Fusión Riojana por 70-48 y también dio el primer paso en el torneo. Gisel Botta fue la MVP de las Albirrojas.

La Gloria a las 20:30 hs. cerrará el día recibiendo a Gorriones.