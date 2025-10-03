Hindú Club, San Isidro, Barrio Parque y Bochas Sport disputan el Super 4 en San Francisco

Como un trabajo intensivo y para medir fuerzas previo al inicio de la Liga Argentina 2025, los 4 equipos cordobeses que van a participar de la competencia participan del Super 4 el fin de semana.

Los conjuntos de Hindú Club y Barrio Parque de Córdoba Capital, Bochas Sport de Colonia Caroya y San Isidro de San Francisco disputarán los partidos de la Copa Nobis en el Antonio Manno.

El viernes 3 el juego entre Parque e Hindú desde las 20 hs. abrirá la acción, para luego a las 22 hs. el local recibirá a Bochas. El sábado 4 a las 19:00hs el juego por el tercer puesto y a las 21:00 horas la final con los dos ganadores del viernes.