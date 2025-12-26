Hindú Club mueve las fichas de cara a la segunda parte de la Liga Argentina

De lleno en el receso de Fin de Año y pensando en lo que será el arranque del 2026 y de la segunda parte del Torneo de la Liga Argentina, uno de los que mueve las piezas el H cordobés.
Los directivos y el cuerpo técnico decidieron dar de baja la continuidad de Diego Arroyo nacido en Ecuador y que se desempeñaba como pivote y Kelly Hinds ala pivote americano con pasado en Estonia.
Por otra parte llegan al aurinegro Ramiro Rattero un Ala-pivote de 25 años, nacido en Diamante, Entre Ríos. Formado en Atlético Diamantino, con paso en Liga Entrerriana.
Compitió en Liga Argentina con Echagüe de Paraná y Gimnasia y Esgrima La Plata, destacándose por su juego físico, rebote y defensa interior. Interno intenso y moderno, de gran presencia en la pintura.
También se suma Augusto Bruera Ala-pivote de 27 años, nacido en Córdoba Capital. Formado en la cantera de Instituto, donde compitió en Liga de Desarrollo. Jugó en Torneo Federal (9 de Julio RT, Morteros, Morteros), y se consolidó en Liga Argentina con Echagüe.
Sumó experiencia internacional en Colombia y Uruguay, fue refuerzo en Liga Sudamericana y Liga Sudamericana con Leones de Quilpué (Chile), además de disputar Liga Sudamericana como refuerzo.
Llega al club con un valor especial: es hermano de Santiago Bruera, jugador del actual plantel.