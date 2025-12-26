Hindú Club mueve las fichas de cara a la segunda parte de la Liga Argentina

De lleno en el receso de Fin de Año y pensando en lo que será el arranque del 2026 y de la segunda parte del Torneo de la Liga Argentina, uno de los que mueve las piezas el H cordobés.

Los directivos y el cuerpo técnico decidieron dar de baja la continuidad de Diego Arroyo nacido en Ecuador y que se desempeñaba como pivote y Kelly Hinds ala pivote americano con pasado en Estonia.

Por otra parte llegan al aurinegro Ramiro Rattero un Ala-pivote de 25 años, nacido en Diamante, Entre Ríos. Formado en Atlético Diamantino, con paso en Liga Entrerriana.

Ramiro Rattero Hindú Liga Argentina

Compitió en Liga Argentina con Echagüe de Paraná y Gimnasia y Esgrima La Plata, destacándose por su juego físico, rebote y defensa interior. Interno intenso y moderno, de gran presencia en la pintura.

También se suma Augusto Bruera Ala-pivote de 27 años, nacido en Córdoba Capital. Formado en la cantera de Instituto, donde compitió en Liga de Desarrollo. Jugó en Torneo Federal (9 de Julio RT, Morteros, Morteros), y se consolidó en Liga Argentina con Echagüe.

Augusto Bruera Hindú Liga Argentina

Sumó experiencia internacional en Colombia y Uruguay, fue refuerzo en Liga Sudamericana y Liga Sudamericana con Leones de Quilpué (Chile), además de disputar Liga Sudamericana como refuerzo.

Llega al club con un valor especial: es hermano de Santiago Bruera, jugador del actual plantel.