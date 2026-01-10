Hindú Club le ganó a Comunicaciones luego del descanso por las fiestas de fin de año

De regreso luego del parate por fin de año, los equipos comienzan a pensar de lleno en el 2026 y en buscar escalar en la tabla de posiciones con vistas a los playoffs, aunque falta mucho camino de la fase regular.

Hindú Club le ganó a Comunicaciones en Córdoba

El H recibió en la Catedral del Básquet a Social y Deportivo Comunicaciones de Mercedes y le ganó en un ajustado partido por 73 a 68. Hindú mostró solidez en los momentos claves y supo imponer su juego en pasajes determinantes del encuentro.

El goleador del juego fue Carlos Buemo del local con 19 puntos y 3 rebotes, seguido de Santiago Bruno con 14 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias. Por la visita se destacó Franger Jesús Pirela Perez que aportó 13 puntos, 1 asistencia y 1 recupero.

Ahora el H recibirá el 12 a Villa San Martín y saldrá de gira visitando el 16 a Jujuy Básquet y el 17 Salta Basket. El fixture se complica con algunos juegos muy pegados y sin descanso, lo que llevará a Beltramo a mover el banco.