Hindú Club comienza el sueño de la Liga Argentina y la Liga Nacional Femenina

Si hablamos de tradición y historia en el básquet de Córdoba, uno de los referentes y uno que dió los primeros pasos importantes en la disciplina, es sin dudas el H de Barrio General Paz fundado el 25 de mayo de 1927.

Claros ejemplos en la “Catedral de Básquet” o en la “Usina de Talentos” como se lo denomina, son haber tenido la primera cancha de parquet, o haber fichado en su plantilla en primera a los primeros extranjeros en Córdoba Jim Wood y Mike Daugherty.

Hindú Club Córdoba

Obvio sin dejar de destacar los nombres que salieron de allí Hugo y Alberto Duarte, Germán Filloy, Fernando Pratto, Juan Butori, Mario Ferrando, Pablo Lion, Osvaldo Barreiro, Miguel Farías, Armando Bringas entre otros grandes.

Renovación de autoridades en el Hindú Club

También vistieron esa camiseta Matías Ibarra, Nicolás Aguirre, Matías Lescano, Germán Bernhardt, Mariano García, Gastón Whelan, Javier Saiz, Juan Pablo Vaulet, Fernando Fontanetti, Javier Tuja, y la lista es muy larga. En el banco estuvo un tal Rubén Magnano y nuestro Fernando Sforza.

Hindú de Córdoba en su época gloriosa

Pronto a cumplir 100 años y de un tiempo a esta parte, un grupo de ex jugadores, padres, socios, amigos, hijos, en definitiva familia, tomaron la decisión de volver a llevar al Hindú Club a las categorías de élite del deporte y es por eso que competirá en Liga Argentina Masculina y Liga Nacional Femenina.

El anuncio se llevó a cabo en el mes de Julio, fue muy bien aceptado por la familia de básquet de otros clubes, quienes se pusieron a disposición de los dirigentes para sumar. El H compartirá la Liga con otros cordobeses Barrio Parque, Bochas de Colonia Caroya y San Isidro de San Francisco.

El presidente de la institución Gerardo López le comentó a Canal 3 “a punto de cumplir los 100 años, Hindú estamos por jugar Liga Argentina Masculina y Liga Nacional Femenina y nos llena de orgullo, es un salto de calidad para nuestro club y va a ser un muy bueno para el básquet provincial en general”.

Sobre el equipo agregó “sumamos a Santiago Bruera un pívot con mucha experiencia, Tomás Ludueña con la base y también Santiago Bruno que viene de San Isidro, además se suma una figura que viene de Liga Nacional, dos fichas U19 Selección Argentina Joaquín Folmer y Matías Pikaluk, y en fichas extranjeras un 3 goleador, y un 4 o 5 con buen tiro y un 5 ecuatoriano”.

Sobre el equipo técnico agregó “el entrenador será Mauro Salinas, el asistente 1 será Franco Zecchin y el preparador físico será Pablo Guzmán y en la rama femenina estará Renato Novati y por ahora Joaquín Culli y el PF Ian Orozco”.

Instragram /