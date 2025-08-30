Hermosa noche para la presentación del disco de Ustedirá a sala llena en Tránsito

Julián, Charly y Cabeza abrieron las puertas del Teatrillo “Ana María Clausen” el sábado 23 de agosto y cuando no quedaba una butaca libre, comenzaron con la presentación oficial de No Hay Secreto Si Hay Canción.

Una noche perfecta para que los amigos, familiares, fans y desconocidos encontraran su identidad en la placa que tiene entre otros temas “Pueden”, “La hija del Rock and Roll”, “Amistad”, “Siento un Latir”, “Quisiera”, “No hay secreto si hay canción” con la colaboración de Daniel Rivera, “PAPI” donde colaboran Mauricio Lencina y Muhamed Hernández.

En su instagram, los Ustedira agradecieron la presencia de todos: "¡GRACIAS! Lo que vivimos el sábado fue una locura. El Teatrillo se llenó de una intensidad única y es imposible poner en palabras lo que sentimos arriba del escenario con esa energía“.

"De corazón, gracias a todos los que trabajaron y pusieron su granito de arena para que este evento sea un éxito. Y a cada uno de ustedes que se llegó a acompañarnos en este momento tan importante para nosotros".

Cabe destacar que la banda adelantó su presentación del el 20 de septiembre en La Casona.

