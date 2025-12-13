Hace 80 años iniciaba su historia en el pueblo de Arroyito, YPF Martinatto

Algunas historias comienzan con muchas coincidencias que definen un futuro y otras que tienen que ver con el corazón, solamente con empezar un día y vivir uno tras otro sin pensar dónde terminará. Todas ellas siempre tienen protagonistas demasiados importantes.

Como expresa el video de la firma “Arroyito era un pueblo pequeño, apenas un grupo de casas, pocos habitantes, cuatro escuelas, calles de tierra, la iglesia, la plaza, el río. El tren detenía cada día su marcha, para cargas o pasajeros".

Un 13 de diciembre de 1945, justo el día donde en Argentina es el Día Nacional del Petróleo por el descubrimiento en Comodoro Rivadavia en 1907, Don Ángel Martinatto junto a su hermano forman una sociedad y comienzan con un comercio en Arroyito.

Así daba los primeros pasos lo que hoy es una empresa familiar y una de las más antiguas de Arroyito, Gabriel Martinatto, el menor de 4 hermanos (Mirta, María Elena, Rosita), nos comentaba “En ese año mi papá todavía era soltero y estaba en sociedad con su hermano. En 1953 se casa con mi mamá Nilda e ingresa a la firma”.

Cabe destacar que Nilda Fonti de Martinatto fue declarada por el Concejo Deliberante de Arroyito como Ciudadana Ilustre en 2016, una mujer que colaboró incansablemente con cientos de instituciones, siempre solidaria, cercana y empática.

Nilda Fonti de Martinatto ciudadana ilustre de Arroyito

La firma tuvo un duro golpe en el mes de julio de 1976, el fallecimiento de Don Ángel siendo muy joven. Continúa Gabriel “tras el fallecimiento de mi papá se disuelve la sociedad Martinatto Hnos. el 1 de enero de 1977 y queda al frente mi mamá Nilda Fonti”.

YPF Martinatto comienza con su nuevo servicio de GNC en Arroyito

Esos fueron los comienzos de la octogenaria firma de nuestra ciudad, pero agrega Gabriel “en 2001 la firma pasa a ser Nilda Martinato y otros, donde una de mis hermanas no quiere integrar la sociedad, entonces queda Mirta, Rosita y Gaby, hasta que después se transformó en Martinato S.A., que seguimos siendo los tres hermanos socios".

HACE MUCHO TIEMPO ATRÁS

Cuando Ángel decide con su hermano comenzar con el negocio había otros comercios e instituciones, pero muy pocas están vigentes. El Banco Provincia sigue actualmente en actividad, la firma Emilio Hermanos luego se disolvió, una farmacia de calle San Martín pero ya no continúa con la misma firma.

La historia sigue “la venta de combustible por allá, por los años 60, era muy ínfima, teníamos días de invierno que capaz que se vendía más kerosene que gasoil, entonces la estación era un taller mecánico con venta de combustibles, por lo general, donde se lavaban los autos, se engrasaban".

“Mi papá iba buscando cosas para traer, para vender, oportunidades de canjear en otros lugares, por ejemplo, se vendía toda la línea de Volcán, que eran, por ejemplo, las cocinas y la heladera kerosene, bicicletas Bengoa, había bulonería, había todo el tema de pinturas, Colorín, y también había para reparar infladores, porque no eran muchos los gomeros, entonces se vendía parche y tenían un inflador de mano para inflar".

Sobre el nacimiento de la firma Marther, hoy la estación de Pagani y Deán Funes lleva su nombre, nació en ese momento “la marca Marther estuvo muchos años dormida en el tiempo, no figuraba como razón social, sino que se le había puesto un escudo y mi papá, por ejemplo, iba y buscaba los últimos gabinetes de heladera en Rosario y acá se le ponía el equipo de frío".

Hoy la firma posee diferentes servicios: YPF Combustibles, GNC, YPF Campo, Full, Boxes, Estación Marther e YPF El Fuertecito. En este 13 de diciembre le queremos enviar desde la Redacción de Vía Arroyito un abrazo enorme a la familia Martinatto y un muy feliz cumpleaños, por muchos más.