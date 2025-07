Gustavo Benedetti: “el 80% votó esta política de Milei, pero quiere que gobernemos como el kirchnerismo, todo gratis”

Días atrás el intendente de Arroyito Gustavo Benedetti realizó declaraciones en una mesa de varios intendentes de Córdoba, que rápidamente se transformaron en virales y que lo llevó a la plana nacional de manera inmediata.

El primer mandatario de nuestra ciudad comentó “el 80% votó esta política de Milei, pero quiere que gobernemos como el kirchnerismo, todo gratis, el hospital gratis, los impuestos gratis, el nicho del cementerio gratis, se hace dificil explicarle a la gente, parece que estas en contra del presidente”.

“El municipio es el ultimo eslabón, el tipo que no tiene laburo, cerró una fabrica, ahora tenemos una clínica, tenía 40 empleados dejó 20 sin trabajo para reducir, y a donde van las enfermeras... al hospital”.

Posteriormente Benedetti en diálogo con Eduardo Feinman en Radio Mitre Buenos Aires, luego de explicar un poco la situación de Arroyito, se explayó sobre sus declaraciones “a Arroyito, viene gente de otro lado y se ha transformado en un centro importante de la región. Milei sacó el 78%, con la última elección, y digo, ¿cuál es el tema? Hoy nos encontramos con la clínica de Parmi, que está muy complicada, entonces la gente va al hospital, los jubilados optan por el hospital, la quita de los medicamentos, es decir, ha generado un impacto social, los aumentos de la luz, el costo de la luz, porque un empleado que gana 800 millones de pesos, por ahí es buen sueldo, pero si pagas alquiler y pagas luz, te comió el 70% de sueldo“.

"Es la política nacional, que sin duda nos ha llevado a poner a todo en la misma bolsa, por eso digo, yo también lo decía ese día, creo que se mezcla, o por ahí se toman decisiones pensando en algunos poderosos del conurbano bonaerense. La gente anda desesperada, termina en el hospital, entonces, ¿qué termina planteándose la cuestión social?, y entonces parece que el Estado, que de arriba dicen que es inútil, acá se hace imprescindible para un montón de gente“.

Agregó el primer mandatario "nosotros como habitantes, decimos, queremos motosierra, queremos esto, y después acá, cuando nos toca a nosotros... paso siempre con los controles de tránsito, acá, el ruido molesto es el reclamo más grande que tenemos en el municipio, ¿qué le dicen al intendente?, quiten las motos, quiten las motos, pero después, cada sacada de moto, es que mi hijo esto, que mi hijo, esa es la cuestión".

Equipo de Trabajo intendente Gustavo Benedetti Arroyito

“En el hospital, se quejan si cobras el bono, es decir, en el hospital, el que no tiene plata no paga, pero el que tiene obra social paga con su obra social, y a lo mejor uno que no tiene obra social, pero tiene, que tiene campo, que tiene un buen trabajo, es decir, che, paga un bono de 5 mil pesos".

Por último sentenció “es lo que veo, es decir, si atacamos la casta política hoy, no está pagando el costo del interior, lo está pagando el costo del pensionado que ganaba 300 lucas y que se la quitaron, y que tiene que juntar plata para hacerse los estudios. Uno conoce la realidad de la gente, hoy el jubilado es el mayor complicado, y el que trabaja de changa, el que está en negro, que es una cuestión que no es de este gobierno, es una cuestión a resolver”.