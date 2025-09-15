Guillermo Giubergia: “la Clínica Regional Arroyito no ha cerrado, sigue funcionando de manera normal”

Desde hace un tiempo, la Clínica Regional Arroyito, centro médico referente en la ciudad y en la región, viene atravesando una situación difícil que ha generado preocupación en los profesionales médicos, pacientes y vecinos de la ciudad y la región.

Vía Arroyito pudo acceder amablemente a dialogar con el médico cardiólogo Guillermo Giubergia para conocer un poco más la realidad que atraviesa la institución médica.

“Ante todo, llevar tranquilidad e información cierta a todos nuestros pacientes y vecinos de Arroyito y la región, y confirmarles que la Clínica Regional Arroyito no cerrará sus puertas, queremos desterrar ese rumor que se había instalado y contarles que la clínica funciona de manera normal".

Clinica Regional Arroyito

Además agrega “en los últimos días se constituyó una Comisión Normalizadora destinada a encaminar el funcionamiento de la Clínica Regional Arroyito, en el marco de las dificultades que la institución venía atravesando en su gestión administrativa y financiera".

“El grupo, integrado por profesionales y referentes de distintos ámbitos, tiene como misión inmediata mantener la estabilidad operativa y garantizar la continuidad de la atención de los pacientes".

Continúa Giubergia “para llevar adelante esta tarea, la comisión cuenta con el apoyo de recursos económicos y jurídicos provenientes de actores externos y privados, lo que permitirá afrontar los problemas emergentes que se han hecho visibles hasta el momento“.

“El objetivo principal es implementar medidas urgentes que aseguren la normalización del servicio de salud en la ciudad y la región, al tiempo que se trabaja en un plan integral de recuperación institucional.

Algunos referentes de las áreas comentaron “Sabemos que el desafío es grande, pero confiamos en que con el respaldo técnico y financiero podremos devolverle a la clínica la solidez que merece”.

“La comunidad local seguirá de cerca el proceso que se presenta como una oportunidad de reconstrucción y fortalecimiento de un centro médico clave para Arroyito y zonas vecinas. Con el apoyo del Colegio Médico de nuestra ciudad se buscará incorporar la mayor cantidad de especialistas posibles para la clínica.“.