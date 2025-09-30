Gran debut: Benicio Murúa logró el 4° puesto en 100 pecho en los Juegos Nacionles Evita

Del 30 de Septiembre al 4 de Octubre en Mar del Plata se lleva a cabo una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita, en este caso la 2025, donde tendrá presencia de Arroyito entre los más de 8.600 atletas menores de 17 años competirán en 36 disciplinas.

Para el Club Deportivo y Cultural Arroyito en la disciplina natación ya debutó Benicio Murúa logrando ubicarse en el 4° puesto en los 100 metros pecho y además el 7° puesto los 200 metros libres.

Benicio Murua nadador de Arroyito Juegos Evita 2025

La Delegación de Córdoba posee una delegación completa de 360 personas, entre deportistas, entrenadores y equipo de apoyo de la Agencia Córdoba Deportes.

El nadador de Arroyito además competirá en 100 metros libres y 50 metros pecho en las jornadas siguientes.