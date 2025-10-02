Futbolistas de Arroyito fueron protagonistas de las definiciones en la Liga Regional

En Sacanta, Sportivo y Asociación Deportiva el Arañado jugaron la final de la Sur con la presencia de Tomás Flores, Jaled Medina López, Matías Luque y Bruno Casenave.

En San Francisco Tomas Schiavoni jugó en Sportivo Belgrano y Facundo Montiquín en Sociedad Sportiva Devoto que se quedó con el Clausura y es el Campeón anual. El 9 de Morteros se coronó en la norte e Independiente de Balnearia en la Noroeste.

Futbolistas de Arroyito en la región

Más de 1700 espectadores de toda la región se hicieron presentes en el clásico de la Provincial 13 para observar un vibrante 1 a 1 entre albirrojos y blanquinegros y se necesitaron 20 penales en la definición. Allí, el equipo de Campo y Culasso se llevó la final al imponerse por 8 a 7.

Adea fue más en el primer tiempo en donde abrió la cuenta a los 8 minutos por intermedio de Senn, Sportivo Sacanta cambió en la segunda mitad, lo igualó por intermedio de Bai sobre los 22 de juego. La figura estelar de la noche fue Jaled Medina López, guardavalla del equipo del Arañado que contuvo 3 penales. Adea se quedó con este segundo certamen de la temporada de la Sur y cayó en la gran Final con Almafuerte en Las Varillas por 2 a 1.

Sociedad Sportiva Devoto ganó el Clausura en la Zona Centro y es el Campeón Anual además de candidato a pelear el Torneo Campeonato de la Liga Regional. El viernes venció a Sportivo Belgrano por 2 a 1 en el estadio “Juan Pablo Francia”. Facundo Montiquín, delantero de nuestra ciudad le dio el gol del título al “Dragón” al marcar el segundo tanto y seguir sosteniendo su gran momento deportivo en el club.

Tomas Schiavoni jugó en el equipo local que ganaba con el gol de Juan Ignacio Tomadoni, el empate transitorio fue obra de Leandro Córdoba.

El 9 de Morteros, derrotó en la final del Clausura a Sportivo Suardi, 1 a 0 y se quedó con el Clausura. Como ya había ganado el Apertura, se consagró como el campeón de la Norte. A los 37 minutos del segundo tiempo con un golazo del mejor jugador del partido, Ignacio Blangetti.

El viernes, en la Noroeste, Independiente de Balnearia derrotó al Social de Chipión desde el punto del penal y además logró el título de la zona. Fue 0 a 0 en los 90´ y 4 a 3 para los Diablos Rojos balniarenses.