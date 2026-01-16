El fútbol infantil volvió a escribir una triste página que pone en foco seriamente, si los padres, dirigentes y los mismos deportistas realmente entienden esto de practicar un deporte, que debe ser un momento de esparcimiento y de valores.

Fue descalificado El Niño Feliz de La Tordilla por incidentes en el Campeonato Nacional de Baby Fútbol

Al parecer, en el Torneo Nacional de Baby Fútbol que se disputa en la ciudad de San Francisco, integrantes de la delegación de La Tordilla con el equipo El Niño Feliz agredieron al equipo arbitral lo que generó que el partido fuera suspendido y recayera una sanción para los agresores.

Cuando se disputaba el cotejo donde Centro Deportivo River y El Niño Feliz de La Tordilla empataban 1 a 1, el partido debió ser suspendido luego de un fuerte altercado protagonizado por integrantes del cuerpo técnico y jugadores del conjunto de La Tordilla con el equipo arbitral. Las cosas no solo fueron verbales, hubo agresión física también.

Los organizadores del certamen luego de lo ocurrido, resolvieron dar por ganado el partido a Centro Deportivo River por 2 a 0 y descalificar a El Niño Feliz de La Tordilla del campeonato, quedando automáticamente fuera de la competencia.

El Nacional de Baby Fútbol continúa con su cronograma, aunque el episodio volvió a poner en agenda la importancia del comportamiento y el respeto dentro y fuera del campo de juego, especialmente en un torneo que tiene como protagonistas a niños y adolescentes.