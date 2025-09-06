Fausto Arnaudo tuvo un andar sólido en las pruebas en Kristianstad por la Champions Of The Future

Durante el fin de semana del 5, 6 y 7 de Septiembre en Kristianstad en Suecia se disputa una nueva fecha del Mundial de Karting donde Arroyito tendrá su representante.

Fausto Arnaudo se mantiene en la estructura del DPK como a lo largo de toda esta temporada, y ha realizado los entrenamientos durante la semana para ponerse a punto con su máquina.

Fausto Arnaudo piloto Arroyito

El volante de Arroyito, tuvo un sólido día, de los que merecía tener para ganar en confianza. Parece que el equipo encontró el auto, y la consecuencia fue clasificar octavo y terminar quinto y segundo las mangas”, mañana tiene la oportunidad de confirmarse como candidato.