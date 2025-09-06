Fausto Arnaudo tuvo un andar sólido en las pruebas en Kristianstad por la Champions Of The Future

Durante el fin de semana del 5, 6 y 7 de Septiembre en Kristianstad en Suecia se disputa una nueva fecha del Mundial de Karting donde Arroyito tendrá su representante.
Fausto Arnaudo se mantiene en la estructura del DPK como a lo largo de toda esta temporada, y ha realizado los entrenamientos durante la semana para ponerse a punto con su máquina.
El volante de Arroyito, tuvo un sólido día, de los que merecía tener para ganar en confianza. Parece que el equipo encontró el auto, y la consecuencia fue clasificar octavo y terminar quinto y segundo las mangas”, mañana tiene la oportunidad de confirmarse como candidato.