Fausto Arnaudo correrá en la Formula 4 Española, hecho inédito e histórico para el deporte de Arroyito

El talentoso volante de nuestra ciudad sigue marcando un camino sin precedentes en el automovilismo de la “ciudad de los caramelos”, su llegada al país ibérico se convierto en un hito para el deporte mecánico de estos lares. Además de convierte en otro representante de nuestro deporte en el viejo mundo y sobre todo y lo más importante es que su crecimiento deportivo en el automovilismo no tiene techo.

Con todo confirmado y un nuevo sueño en marcha, Arnaudo deja atrás varias temporadas internacionales en el karting; dentro de la mejor escuela de la especialidad para afrontar este nuevo desafío con una sólida base formativa y el respaldo del trabajo diario junto a Lucas Coaching Driver, la empresa dirigida por Lucas Benamo y Lucas Colombo Russell.

Fausto Arnaudo Formula 4 Española

Fausto realizó diversas jornadas de pruebas en las que demostró estar a la altura del desafío, logrando una rápida adaptación y dejando buenas sensaciones dentro de una estructura con gran potencial, que será clave en esta primera etapa de aprendizaje y evolución en la fórmula.

El debut oficial de Fausto Arnaudo será el próximo 22 de febrero, cuando se ponga en marcha la Spanish Winter Championship 2026, certamen que marcará sus primeros pasos en la Fórmula 4 Española.

“Ya firmar con este equipo tan grande es un paso gigantesco, ya estemos de lleno pensando en las carreras, muy entusiasmado, con muchas ganas y sobre todo tratando de dar lo mejor siempre de mi parte poder poner al equipo en lo más alto posible” declaraba Fausto a Corazón de Fórmula Uno.

Fausto Arnaudo en el Åsum Ring de Kristianstad

Además, agrego “los ensayos fueron bastante progresivos, Lucas y su equipo me ayudaron muchísimo, siempre tratando de aprender” en cuanto a la temporada en si comentó “la idea es quedarme en España, asentarme en alguna ciudad y entrenar el máximo; uno siempre quiere estar adelante como todo piloto pelear con los mejores, pero entendí que es una etapa de aprendizaje para seguir mejorando”.