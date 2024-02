Fausto Arnaudo cerró su participación en Orlando reafirmando su gran calidad de piloto

El joven piloto de Arroyito finalizó su participación en el Kartódromo de Orlando, Estados Unidos bajo la estructura del equipo Calkev Racing en la categoría Junior, en la segunda fecha disputada. La próxima semana Fausto volverá a pista para disputar una nueva fecha del Skusa Winter Cup en Miami junto al equipo International Motorsport.

El día sábado en la primer prefinal largó séptimo, llegando a estar en el tercer lugar, pero el auto comenzó a perder ritmo finalizando octavo.

Fausto Arnaudo piloto de Arroyito Foto: Prensa Arnaudo

Ya para el día domingo largó la prefinal desde el último lugar, a falta de dos vueltas estaba tercero, tras una de sus habituales remontadas, pero esta vez un choque en la penúltima vuelta lo lanzó contra el muro, donde se hundió la trompa, siendo recargado posteriormente.

En ese momento largó la final en el puesto 22, en un fin de semana en que las cosas no salieron, llegando al quinto puesto en la primera vuelta pero un neumático perdió presión y las aspiraciones quedaron por el suelo.

Fausto no bajó la cabeza y no se entregó, y no lo hará, porque lo lleva en la sangre. Si algo le han destacado aquellos que saben del tema es que el joven volante de Arroyito no se rinde y es un hueso duro de roer, con respeto y profesionalismo en la pista pero siempre con el cuchillo entre los dientes.

Fausto Arnaudo piloto de Arroyito Foto: Prensa Arnaudo

Fuente: corazón formulauno.