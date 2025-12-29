Falleció Víctor Romero, uno de los campeones absolutos de fútbol con el Cultural de Arroyito

En la jornada del lunes 29 de diciembre el fútbol se entristeció ante la dura noticia del fallecimiento de uno de los referentes del fútbol, no solo de Arroyito sino de toda la provincia, Víctor “El Chivo” Romero.

Tras luchar contra una dura enfermedad, “El profe” Romero dejó de existir a los 61 años de edad. Jugador del fútbol de toda la vida, vistió la verde y blanca donde escribió una de las páginas más gloriosas del Cultural, Campeón Absoluto 1990.

Daniel Zagonel Fútbol Cultural Arroyito

En ese equipo, bajo la dirección del mundialista Luis Galván, le dieron una de las mayores alegrías a la verde, compartiendo equipo con “Calmao” Flores, “Chirripo” Sánchez, el Daniel Zagonel, el “Ratón” Esposito, y otros grandes del balompié.

En la entrevista que realizaron los campeones con Pancho con Coco, el Chivo comentaba sobre el campeonato “eso no fue suerte, cada uno cumplía su función, todos teníamos un mismo compromiso, una misma idea”.

El Chivo Romero era Instructor Nacional de Fútbol (ATFA) y referente de la Escuelita de Fútbol Futuros Ídolos, y gran parte de su vida se desempeñó en el área de Management en la empresa Arcor.

En las redes sociales despiden al profe Víctor sus alumnos y seguidores, sus amigos y los papás de esos chicos que comenzaron de su mano, no sólo la vida deportiva, sino el camino del bien.

Desde Vía Arroyito enviamos un saludo afectuoso a su familia y un gracias Chivo.