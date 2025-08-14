Falleció la ex concejala y ex dirigente del PJ, Gladys Vaca

En la madrugada del jueves 14 a los 67 años falleció Gladys Vaca, referente política de Arroyito, ex concejala y ex presidenta del Partido Justicialista de nuestra ciudad.

Vaca fue una de las piedras fundamentales en el justicialismo de Arroyito y la región, definida por el abogado Emanuel Acosta “candidata a Intendente, Concejal, Presidenta del Partido Justicialista, defensora de la democracia con su activa militancia al NO del Referéndum“.

Agregó “Madre, abuela, mujer trabajadora, creyente, solidaria y por sobre todas las cosas leal y fiel a sus convicciones. La última referente y dirigente real del Peronismo de Arroyito”.

Enviamos desde Vía Arroyito nuestras condolencias a Gato y Coco Ártico, sus hijos, en este momento tan difícil.