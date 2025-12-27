En la mañana del sábado 27 de diciembre la noticia entristeció a los amantes de la guitarra y de la música, falleció el guitarrista de Amalgama de Pueblos Fabián Aguilera.

Falleció Fabián Aguilera, guitarrista del grupo Amalgama de Pueblos

Fabián integró varios grupos musicales a lo largo de su carrera y desde hacía 20 años era parte de Amalgama de Pueblos, junto a Carolina Romero y Roberto Bazzi. Amante y defensor de las tradiciones, el folclore en sus cuerdas le marcaba el norte.

Aguilera fue muy querido por colegas y amigos que lo despidieron en las redes sociales. Además era parte de Radio OK Fm Arroyito donde difundía la música que lo identificaba.