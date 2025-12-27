Vía Arroyito

Falleció Fabián Aguilera, guitarrista del grupo Amalgama de Pueblos

Sus amigos y compañeros lo despidieron en las redes sociales.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

27 de diciembre de 2025,

Falleció Fabián Aguilera, guitarrista del grupo Amalgama de Pueblos
Falleció Fabián Aguilera, guitarrista del grupo Amalgama de Pueblos

En la mañana del sábado 27 de diciembre la noticia entristeció a los amantes de la guitarra y de la música, falleció el guitarrista de Amalgama de Pueblos Fabián Aguilera.

Falleció Fabián Aguilera, guitarrista del grupo Amalgama de Pueblos
Falleció Fabián Aguilera, guitarrista del grupo Amalgama de Pueblos

Fabián integró varios grupos musicales a lo largo de su carrera y desde hacía 20 años era parte de Amalgama de Pueblos, junto a Carolina Romero y Roberto Bazzi. Amante y defensor de las tradiciones, el folclore en sus cuerdas le marcaba el norte.

Falleció Fabián Aguilera, guitarrista del grupo Amalgama de Pueblos
Falleció Fabián Aguilera, guitarrista del grupo Amalgama de Pueblos

Aguilera fue muy querido por colegas y amigos que lo despidieron en las redes sociales. Además era parte de Radio OK Fm Arroyito donde difundía la música que lo identificaba.

Falleció Fabián Aguilera, guitarrista del grupo Amalgama de Pueblos
Falleció Fabián Aguilera, guitarrista del grupo Amalgama de Pueblos
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS