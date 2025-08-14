Falleció Dominga Sola de Riba la primera empleada mujer de CESPAL

Durante la jornada del jueves 14 falleció a la edad de 88 años, Dominga Zita Sola de Riba, siendo la primera mujer empleada administrativa de la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Arroyito.

A los 17 años comenzó trabajando como la primera empleada administrativa en la Usina (ahora Cooperativa) ubicada en la calle Belgrano y José A. Vocos., y luego con la llegada de Fulvio Pagani se funda CESPAL. Realizaba los recibos de manera escrita.

Orieta fue adquirida por Dulcor

“Minga”, como era conocida, estaba casada con Elvio Riba que junto a Héctor Riba y Lino Farchetto fundaron la empresa Dulcor. Además era madre de Jorge Riba ex presidente del Consejo de Administración de CESPAL.

Jorge Riba Presidente Grupo Dulcor

Fue una mujer que siempre estuvo presente en la sociedad, ferviente defensora de las buenas costumbres y de la familia.

Saludo CESPAL para su primera empleada que ha fallecido

Desde Vía Arroyito, enviamos un respetuoso y afectuoso saludo a la familia de Doña Minga, hijos, nietos y familiares cercanos.

Nota gentileza Canal 3 Arroyito