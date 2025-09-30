Este miércoles 1 el Gobierno de Córdoba pone en marcha las obras de la Autopista 19

Con una inversión de $ 67.760 millones para el tramo que une Arroyito con Santiago Temple, finalmente el Gobernador Martín Llaryora pondrá en marcha las obras para finalizar la Autopista 19.

Luego de la apertura a licitación para la construcción de la anhelada obra, Caminos de las Sierras le remitió a la constructora José J. Chediack la notificación oficial de adjudicación de la obra por un monto de $67.760 millones, en el marco de la licitación pública internacional 2025/000024.

Licitacion Passerini Llaryora Bañuelos

Julio Bañuelos presidente de Caminos de la Sierras envió la carta el 18 de septiembre que confirma que la oferta presentada fue aceptada tras cumplir con las rectificaciones y modificaciones exigidas en el pliego.

De esta manera, luego de un lapso prolongado de inactividad, el miércoles 1 de octubre de 2025, obreros y máquinas volverán a trabajar para finalizar dicha obra.

Llaryora comentó “en un contexto en el que en gran parte del país se han paralizado las obras públicas, Córdoba no para. Los recursos de los cordobeses se transforman en proyectos que generan progreso, empleo y mejor calidad de vida”.

Infografía. Reactivación de la autopista 19

Cabe recordar que son dos los tramos de la Autopista 19 que están parados, Arroyito a Santiago Temple que comenzaría a activarse y Cañada Jeanmaire a San Francisco.