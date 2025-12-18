En varios operativos, la Secretaría de Seguridad retuvo más de 20 motovehículos por infracciones

Desde el área de Secretaría de Seguridad informaron que junto a la Guardia Local y efectivos de la Policía de Córdoba, continúa desarrollando operativos de seguridad y controles de tránsito en distintos puntos de la ciudad, los cuales se refuerzan especialmente durante los fines de semana.

Operativo Controles de Tránsito en Arroyito

Operativo Controles de Tránsito en Arroyito

En los últimos días se produjo la retención de más de 20 motovehículos por infracciones como el uso de escapes no homologados. Asimismo, se labraron actas por conducción peligrosa a automovilistas y se realizaron controles de alcoholemia.

El día domingo se realizó un operativo interfuerzas, coordinado por la Secretaría de Seguridad, con el acompañamiento de la Comisaría local y la intervención de la Guardia Local.

Operativo Controles de Tránsito en Arroyito

CONTROLES EN LA CIUDAD

Los controles se llevan adelante en zonas estratégicas como el centro, avenidas principales y el sector del balneario, con el objetivo de promover el manejo responsable, respetando las normas de tránsito y cuidando la seguridad de todos.

Operativo Controles de Tránsito en Arroyito

Operativo Controles de Tránsito en Arroyito

En el marco del programa de seguridad municipal, la Guardia Local continúa con tareas de vigilancia y monitoreo en distintos barrios y en la zona comercial, fortaleciendo la prevención del delito.

La Secretaría de Seguridad, colaboró con intervenciones llevadas adelante por efectivos policiales, donde esta fuerza realizó detención de menores de edad que incumplían las normas de tránsito, quienes fueron debidamente puestos a disposición de sus padres, conforme a lo establecido en la Ley de Convivencia.