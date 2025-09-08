En un tremendo juego y en suplementario, el Cultural le ganó al invicto Universitario

En un cierre para el infarto como saben decir, el Deportivo y Cultural Arroyito se impuso en suplementario en el Polideportivo Enrique Brizio a Universitario por 63 a 55, luego de empatar en el tiempo regular en 54.

El progresivo tuvo al local llevándose el primer cuarto 17 a 8, perdiendo el segundo 19 a 12 y el tercero 13 a 10, y ganando el cuarto 15 a 14 y el suplementario 9 a 1.

El jugador del partido volvió a ser Manuel Olocco con 24 puntos y 22 rebotes, seguido de Juan Martín Fonti que aportó 10 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia. Para la visita se destacó Fabrizio Picco con 21 puntos, 12 rebotes y 4 tapones.

También se enfrentaron Central Argentino de Río Cuarto que le ganó a Chañares de James Craik por 63 a 61. Atlético Río Tercero tuvo fecha libre.

Las posiciones quedaron así, sigue siendo líder Universitario con 9 puntos, Central Argentino y Deportivo y Cultural Arroyito con 8, Chañares tiene 6 y cierra Atlético Río III con 5.

La fecha 7 será el domingo 14 de septiembre y el Deportivo y Cultural Arroyito visitará a Atlético en Río III, Universitario recibe a Central Argentino y Chañares tendrá fecha libre.