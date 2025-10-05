En el Fortín de la Ribera con el clásico de Arroyito arranca el Torneo Campeonato de la Liga Regional

Desde las 15 hs. en reserva y desde las 17 hs. en primera, el Sportivo 24 de Septiembre recibe en su cancha al Deportivo y Cultural por la fecha 1 de la zona D del Torneo Campeonato.

Los equipos de nuestra ciudad se volverán a cruzarse en dos oportunidades más en una temporada inédita en cuanto a cantidad clásicos. El formato del certamen en su primera etapa es de todos contra todos más un partido interzonal (un rival de otro grupo) ida y vuelta. De los tres; dos pasan a la instancia definitoria.

Los dos de Arroyito tienen una buena posibilidad de luchar por clasificarse a la definición del torneo más importante del fútbol regional, algo que no pasa hace muchos años en nuestro futbol.

El rojo recibe en la fecha inicial al Cultural, luego viaja a Morteros para medirse con Tiro Federal y cierre la primera rueda es con el Cultural de La Para en su cancha. La verde visita el su clásico rival en el inicio, luego es local de Sportivo Suardi y cierra la rueda inicial de la Zona D ante Tiro Federal de Morteros en el Savatero.

Para la segunda rueda el calendario contempla nuevamente el Clásico en el Nuevo Savatero, luego el Deportivo y Cultural viaja Suardi para enfrentar a Sportivo y finaliza la fase regular ante Tiro Federal en Morteros. El Sportivo 24 de Septiembre en la segunda parte como visitante del Cultural, recibe al equipo de Morteros y en la última fecha en la fase de grupos juega en La Para con Sociedad Cultural.

Vale aclarar que el rival Interzonal del 24 es “la cultu” parense y que por el lado del Deportivo el “rojiblanco” santafesino es el cruce Interzonal. Se da la particularidad en la Fecha 3 ambos equipos serán locales en Arroyito, esto segura genera el cambio de horario o de día para uno de los dos partidos por razones de la cobertura de seguridad.

El resto de los grupos del Torneo Campeonato tiene en la Zona A al Atlético Santa Rosa, Mitre de Las Varillas y S.S. Devoto, La Zona B la componen Almafuerte de Las Varillas, Social Chipión y Crecer de San Francisco.

La Zona C está formada por, Independiente de Balnearia y Atlético Miramar, la Zona E, una de las más duras, es con Alianza de Carrilobo, Sportivo Sacanta y el 9 de Morteros, en la Zona F juegan Sportivo Belgrano de San Francisco, Rivadavia de Rìo Primero y el equipo de El Arañado, la Zona G la forman Cultural La Para, Sportivo Suardi y Porteña A.C. mientras que la Zona H están Unión de Alicia, San Jorge de Brinkmann y La Milka.