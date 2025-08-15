Vía Arroyito

En Arroyito, el Polideportivo Municipal llevará el nombre de “Daniel Zagonel” y el Polideportivo Techado Sur “Diego Maradona”

Ambos proyectos fueron aprobados por el Concejo Deliberante.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

15 de agosto de 2025,

En Arroyito, el Polideportivo Municipal llevará el nombre de “Daniel Zagonel” y el Polideportivo Techado Sur “Diego Maradona”
Polideportivo Municipal Arroyito

En la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Arroyito, del Jueves 14 de agosto, se trataron 7 Proyectos de ordenanza y de declaración en la Sala de Deliberaciones en el Edificio Municipal.

Del orden del día se destacan dos que fueron presentados por el Ejecutivo Municipal y que fueron aprobados por la totalidad de los ediles.

Falleció Daniel Zagonel el 10 del Cultural de Arroyito
Falleció Daniel Zagonel el 10 del Cultural de Arroyito

Uno de ellos es que el Polideportivo Municipal ubicado en la Av. Fulvio Pagani llevará el nombre de Daniel Zagonel, el eximio futbolista del Deportivo y Cultural Arroyito que falleció el año pasado y que fue una gloria del futbol.

//Ver también: El fútbol de Arroyito y la región de luto, falleció Daniel Zagonel

El otro de los proyectos es que el Polideportivo Techado Sur, ubicado en el ingreso al barrio IPV, llevará el nombre de Diego Armando Maradona, el genio de fútbol mundial y que será inmortalizado en nuestra ciudad.

Polideportivo Techado Sur Arroyito
Polideportivo Techado Sur Arroyito
Subastarán un mechón de pelo de Maradona este fin de semana.
Subastarán un mechón de pelo de Maradona este fin de semana.
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS