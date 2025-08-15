En Arroyito, el Polideportivo Municipal llevará el nombre de “Daniel Zagonel” y el Polideportivo Techado Sur “Diego Maradona”

En la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Arroyito, del Jueves 14 de agosto, se trataron 7 Proyectos de ordenanza y de declaración en la Sala de Deliberaciones en el Edificio Municipal.

Del orden del día se destacan dos que fueron presentados por el Ejecutivo Municipal y que fueron aprobados por la totalidad de los ediles.

Falleció Daniel Zagonel el 10 del Cultural de Arroyito

Uno de ellos es que el Polideportivo Municipal ubicado en la Av. Fulvio Pagani llevará el nombre de Daniel Zagonel, el eximio futbolista del Deportivo y Cultural Arroyito que falleció el año pasado y que fue una gloria del futbol.

El otro de los proyectos es que el Polideportivo Techado Sur, ubicado en el ingreso al barrio IPV, llevará el nombre de Diego Armando Maradona, el genio de fútbol mundial y que será inmortalizado en nuestra ciudad.

Polideportivo Techado Sur Arroyito