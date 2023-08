Elizabeth Noriega tuvo una excelente participación en el Mundial de Manchester

Noriega tuvo una buena performance en la eliminatoria de los 100 metros espalda S5 donde hizo un muy buen tiempo y estuvo cerca de llegar al registro necesario para estar presente en París 24, con un tiempo de 1:32.63; la marca que seguramente llegará para la atleta de nuestra ciudad es de 1.32.01. Finalizó otra gran participación internacional para Eli, deportista de Arroyito en la elite de esta disciplina a nivel mundial.

El sábado Noriega estuvo presente en los 200 metros libres donde cuenta con Marca A obtenida en Italia para lograr representar al país en los Paralímpicos de París 202. En su serie Eli logró el segundo puesto con un tiempo de 3:21.61, que al estar unificadas S4 y S5 quedó como sexta en la general de su categoría y suplente en la final. Un gran logro para la joven de Arroyito que mejoró su rendimiento en esta especialidad.

En la mañana del lunes 31 de julio, desde las 6:02 horas., la nadadora de Arroyito comenzó su participación en la eliminatoria de 50 metros libres para la final y arribando en la quinta ubicación con un tiempo 44:67 con un gran tiempo para las aspiraciones y las chances siguen intactas. Luego el martes la atleta se presentó en la eliminatoria de los 50 metros espalda, fue parte de la segunda prueba donde finalizó en el sexto lugar con un registro de 50:66.

Eli comentó “y así cerramos el Mundial de Manchester 2023. Realmente feliz con esta nueva experiencia, esta vez no pase a finales, pero estuve muy cerquita, fue una experiencia de mucho aprendizaje, feliz por que pude crecer enormemente y es algo que no tiene precio. Cerré mi ultima carrera de 100 mts. libres bajando mi mejor marca personal, regreso a casa con el corazón lleno. Gracias a Todos los que me acompañaron y me apoyaron en este nuevo desafío”.