Elizabeth Noriega tuvo un gran comienzo de año y parte a Italia a competir en la Serie Mundial

Eli ya tiene nuevos objetivos, París fue una gran utopía, pero forma parte del pasado, por eso es por lo que para este año tiene nuevos objetivos y se concentra en los mismos. Por estos días nadó en la ciudad central de nuestro país y ya emprendió viaje al Viejo Mundo donde participará de la Serie Mundial.

En el OPEN COPAR 2025 obtuvo medalla de plata en las pruebas de 50 metros espalda y 50 metros libres. En la competencia de 100 metros libres logró la de bronce. A esto se le suma que trabaja con nuevo entrenador. Esto publicó en sus redes respecto al primer torneo del año “Siempre cargado de emociones con muchas experiencias nuevas, nuevos desafíos, nuevo entrenador @elprofetincho, pero hay algo que jamás cambia el amor por mi deporte, esas ganas de siempre mirar hacia delante, siempre soñando en GRANDE” .

La próxima parada es en Italia; Swimming World Series de Lignano, Italia. La competencia, que se realizará del 13 al 16 de marzo, el circuito recorre varias ciudades del mundo y sirve como preparación para el mundial y otros eventos “Gracias a todos el equipo que trabaja siempre a nuestro lado para que todo esto sea posible, partimos a la World series en Lignano Sabiadoro y esto aún sigue” señaló la representante de nuestra ciudad.

Respecto al cambio de estratega Eli escribió en su Instagram: ”juntas después de 8 años de trabajo continuó, no me quedan más que palabras de agradecimiento por todo lo que has hecho por mí, lo que has marcado en mi vida, tu llegada fue uno de los regalos más valiosos que la vida podía entregarme, desde el primer momento lo supe. Tu amor por la natación y ese don que te caracteriza de pulir los detalles es lo que te hace tan especial” agregando “Gracias por tanta entrega, por poner el alma y el corazón en tu profesión, te puedo asegurar que eso no solo se ve, sino que también se siente y no hay nada más hermoso que trabajar con personas que aman lo que hacen”.