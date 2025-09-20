Elizabeth Noriega inicia su participación esta noche en el Mundial Singapur 2025

Vía Arroyito

La atleta paralímpica de Arroyito comienza con la prueba 50 libre (S5).

20 de septiembre de 2025,

Finalmente llegó el día, Elizabeth Noriega de Arroyito y la Delegación Argentina ya están listos para representar al país en el Toyota World Para Swimming Championships – Singapore 2025.

En esta cita son 6 nadadores paralímpicos los que representan a nuestro país: La gran figura es Iñaki Basiloff, medalla dorada y de bronce en los Juegos de París 2024, Nadia Báez de 36 años, la pampeana Analuz Pellitero, Nicolás Rivero y los cordobeses Germán Arévalo y Elizabeth Noriega de Arroyito.

Eli comienza esta noche de sábado, el día domingo allá, con la prueba 50 libre (S5), el día 2 participará en 50 espalda (S5), volverá a hacerlo el día 6 con 200 libre (S5), y el día 7 último de la competencia con 100 libre (S5).

El cuerpo técnico que acompaña al equipo está compuesto por Fernanda Ten (DTN Nacional), Jorge García, Edith Arraspide y Fernando Mihovich.

