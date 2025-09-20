Elizabeth Noriega inicia su participación esta noche en el Mundial Singapur 2025

Finalmente llegó el día, Elizabeth Noriega de Arroyito y la Delegación Argentina ya están listos para representar al país en el Toyota World Para Swimming Championships – Singapore 2025.

En esta cita son 6 nadadores paralímpicos los que representan a nuestro país: La gran figura es Iñaki Basiloff, medalla dorada y de bronce en los Juegos de París 2024, Nadia Báez de 36 años, la pampeana Analuz Pellitero, Nicolás Rivero y los cordobeses Germán Arévalo y Elizabeth Noriega de Arroyito.

Elizabeth Noriega Panatación Argentina Singapur 2025

Eli comienza esta noche de sábado, el día domingo allá, con la prueba 50 libre (S5), el día 2 participará en 50 espalda (S5), volverá a hacerlo el día 6 con 200 libre (S5), y el día 7 último de la competencia con 100 libre (S5).

El cuerpo técnico que acompaña al equipo está compuesto por Fernanda Ten (DTN Nacional), Jorge García, Edith Arraspide y Fernando Mihovich.