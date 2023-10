Elizabeth Noriega forma parte del documental sobre Deporte Adaptado “Límites Imposibles”

Eli es una de las embajadoras deporte de nuestra ciudad. Eso no hace falta remarcarlo, quizá para nosotros su historia al vivirla tan de cerca es cotidiana, no tomamos dimensión de lo que Noriega inspira, genera o representa no solo en deporte adaptado o convencional; sino también la fuente de inspiración de vida que es para muchas personas que en ella reflejan esperanzas y sobre todo un ejemplo de superación cotidiana.

Límites Imposibles es un documental de deporte adaptado filmado en Córdoba. Fue llevado adelante Elian Leira y Mariano Leira de Carloz Paz, fue rodado en la Provincia de Córdoba sobre la historia de vida de los deportistas cordobeses que practican diferentes disciplinas de deportes adaptados y entre esas historias aparece “nuestra” Eli Noriega”, la nadadora que llevó por el mundo en un Juego Paralímpico, dos mundiales y un Parapanamericano; la bandera de la ciudad de Arroyito y que en noviembre estará presente por segundo vez en un evento de este tipo.

El estreno del primero de los 4 capítulos de esta importante obra audiovisual será lunes 9 de octubre a las 10 por DeporTV (disponible a través de Televisión Digital Abierta como también se podrá ver en la plataforma Cont.ar. La descripción oficial de este metraje adelanta “relata la trayectoria de distintas personas con discapacidad que realizan actividades deportivas en disciplinas adaptadas (fútbol ciego, atletismo, paravoley, canotaje, básquet sobre silla de ruedas, entre otros) tanto a nivel profesional como recreativo. A través de sus testimonios y actividades, se refleja el crecimiento personal y profesional, la tenacidad y el esfuerzo, las dificultades de un entorno no siempre adaptado y la pasión con la que viven y sienten el deporte”.

Suma la gacetilla de prensa “Un retrato nutrido de historias personales que hablan de las posibilidades deportivas en torno a la discapacidad, la necesaria presencia de estímulos y espacios de apoyo y contención para su desempeño, así como las exigencias y desafíos que aún es necesario afrontar” en su desglosado comentario respecto a los que refleja lo que mostrará la serie.