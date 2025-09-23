Eli Noriega se metió a la final de los 50 Espalda y logró un buen tiempo

Elizabeth Noriega, la joven de Arroyito integrante de la la Delegación Argentina que participa en el Toyota World Para Swimming Championships – Singapore 2025, tuvo su segunda prueba.

Elizabeth Noriega Panatación Argentina Singapur 2025

Luego de lograr la 7° ubicación la prueba 50 libre (S5) en el primer día, disputó los 50 espalda (S5) donde se ubicó 8° en el Heat con un tiempo de 51.66, lo que le dio el paso a la final donde se ubicó 8° con 52.11.

Eli volverá a participar el día 6 con 200 libre (S5), y el día 7 último de la competencia con 100 libre (S5).