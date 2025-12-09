El último clásico de básquet del año fue para el Deportivo y Cultural

En una tarde noche con una gran afluencia de público, el Sportivo 24 de Septiembre visitó al Deportivo y Cultural en el Polideportivo Enrique Brizio y con el clásico se cerró el año basquetbolistico de la ciudad.

En lo que respecta al juego, que comenzó con tintes de amistoso y por momentos parecía que se jugaban los porotos, los jugadores de ambos equipos mostraron que fuera de la cancha hay muchas amistades y que terminaron compartiendo un momento especial.

Básquet Deportivo y Cultural Sportivo 24

Sobre el partido, el Cultural le ganó al Sportivo por 92 a 57 y a pesar del marcador fue muy parejo en el transcurso. El jugador del partido fue Ariel Juárez de la visita que anotó 23 puntos y por el lado del local Juan Martín Fonti aportó 22 puntos.

Cabe destacar que ambos entrenadores, Gonzalo Britos y Martín Chávez, comenzaron el partido con sus jugadores titulares y luego le dieron mucho rodaje a los “chicos del club”, optando por mostrar y jugar con las inferiores.

Básquet Deportivo y Cultural Arroyito

Se vivió una gran noche de básquet que fue transmitido, como todo el año durante los partidos de ambas escuadras, por OK Fm Arroyito y a lo que se sumó Canal 3 Arroyito.

El Deportivo y Cultural Arroyito participó en el Torneo Asociativo de San Francisco donde quedó en playoffs y en el Torneo Provincial B donde perdió en los cruces también de instancias finales.

El Sportivo 24 de Septiembre participó de los Torneos de la Asociación Noreste de Básquet donde quedó en semifinales luego de una gran campaña durante el año que terminó.