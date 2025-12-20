Vía Arroyito

El Tío: un joven sufrió heridas de gravedad tras accidentarse con su motocicleta

Habría perdido el control e impactó contra el cordón.

20 de diciembre de 2025,

Patrullero Policía (Imagen ilustrativa)

En la madrugada del 14 de diciembre, los efectivos de la Dependencia Policial de El Tío, toman conocimiento de una accidente tras un llamado a la línea de emergencia.

El hecho ocurrió en Av. Independencia esq. Ruta Prov. N°3, donde corroboran que una motocicleta marca Guerrero modelo trip, conducido por un joven de 17 años, oriundo de la localidad, que por causas a establecer pierde el control del rodado, impactando con el cordón.

Se hace presente el servicio de emergencia, diagnosticando lesiones graves, siendo trasladado al nosocomio. Se inician actuaciones con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción Arroyito.

