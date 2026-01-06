El Stjarnan de Pablo Bertone arrancó con una victoria el 2026 por la Premier

Fue un buen comienzo del 2026 y con buenos augurios para el nacido en Arroyito, Pablo Bertone, con el Stjarnan Körfubolti que se impuso 98 a 96 a KR Basket por la Premier League de Islandia.

El Starjman de Pablo Bertone arrancó con una victoria el 2026 por la Premier

Bertone aportó 7 puntos y 4 rebotes en su permanencia en cancha, haciendo jugar al equipo en este rol que ha determinado que cumpla el entrenador Baldur Ragnarsson.

Se destacó en el juego Seth LeDay como el jugador del partido anotando para el equipo del argentino, 26 puntos, 13 rebotes y 2 asistencias.

El equipo de Pablo cerró el 2025 con dos victorias por la Premier League, ante Akranes IA por 115 a 85 con gran juego del jugador de Arroyito que anotó 16 puntos, con 6 rebotes.

Luego ante Alftanes por 108 a 104 en la Premier con Bertone anotando 14 pintos, 5 rebotes y 2 asistencias y luego ante el mismo equipo por la Iceland Cup, pasando a la siguiente instancia, por 94 a 74.

Ahora durante enero se enfrenta el 8 a su ex equipo el Valur por la Premier, el 11 ante el Grindavick por Iceland Cup y el 15 ante Kefllavik por la Premier.