El Sportivo 24 se hizo fuerte de local y le ganó a Rivadavia de Río Primero

Como una muestra más de carácter, el Sportivo 24 de Septiembre hizo los deberes y ganó un tremendo juego ante un difícil Rivadavia de Río Primero en la sede el rojo de La Villa. El juego fue 77 a 74.

El luminoso anunció que los cuartos se repartieron de manera alternada, el primero fue para la visita 16 a 12, el segundo para el local por 17 a 11, luego el tercero se lo llevó Rivadavia por 26 a 21 y Sportivo cerró el cuarto 27 a 21.

Hubo dos jugadores muy destacados en el local que posibilitaron el triunfo, Ariel Juárez goleador del partido con 29 puntos y 5 asistencias y Laureano Mavilla con 24 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. Se destacó en Rivadavia, Agustín Hoare con 25 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias.

También jugaron Centenario de La Puerta que le ganó a Ateneo por 70 a 61, Atletico Santa Rosa que se impuso 74 a 48 a Sportivo La Para y quedó libre Independiente de Balnearia.

De esta manera el Sportivo 24 se subió a la cima con 8 puntos al igual que Atlético, luego con 7 Ateneo y Rivadavia, 5 pata Independiente, Sportivo Belgrano y Centenario.

El Sportivo viajará a Santa Rosa para disputar la jornada 6 ante Atletico, Ateneo recibirá a Rivadavia, Centenario visita a Independiente en Balnearia y quedara libre Sportivo Belgrano.