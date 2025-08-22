El Sportivo 24 recibe en el Nido a Centenario de La Puerta

En la noche del viernes 22 se disputa un nueva fecha, la 3°, del Clausura de Básquet de la Asociación Noreste, donde lo tiene al Sportivo 24 de Septiembre recibiendo en su cancha a Centenario de La Puerta.

Desde las 22 hs. en la sede el rojo de La Villa juega su partido y además Sportivo Belgrano de La Para recibe a Atlético Independiente de Balnearia y también se disputa el clásico de Santa Rosa entre Atlético y Ateneo Acción. Tiene fecha libre Rivadavia de Rio Primero.

La clasificación lo tiene a Ateneo Acción Juvenil y a Rivadavia de Río Primero como punteros con 4 puntos, Atlético con 3, Sportivo 24, Sportivo Belgrano y Atlético Independiente con 2 puntos y cierra Centenario con 1 punto.