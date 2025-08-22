Vía Arroyito

El Sportivo 24 recibe en el Nido a Centenario de La Puerta

Será por la 3° fecha del Torneo Clausura de la ABNE.

Hugo Schiavoni
22 de agosto de 2025,

Básquet Sportivo 24 de Septiembre

En la noche del viernes 22 se disputa un nueva fecha, la 3°, del Clausura de Básquet de la Asociación Noreste, donde lo tiene al Sportivo 24 de Septiembre recibiendo en su cancha a Centenario de La Puerta.

Desde las 22 hs. en la sede el rojo de La Villa juega su partido y además Sportivo Belgrano de La Para recibe a Atlético Independiente de Balnearia y también se disputa el clásico de Santa Rosa entre Atlético y Ateneo Acción. Tiene fecha libre Rivadavia de Rio Primero.

La clasificación lo tiene a Ateneo Acción Juvenil y a Rivadavia de Río Primero como punteros con 4 puntos, Atlético con 3, Sportivo 24, Sportivo Belgrano y Atlético Independiente con 2 puntos y cierra Centenario con 1 punto.

