El Sportivo 24 ganó y se ubica en el lote de los punteros de la ABNE

Vía Arroyito

El rojo se hace fuerte de local y se impuso 65 a 55 a Sportivo Belgrano.

Hugo Schiavoni
31 de agosto de 2025,

Básquet Sportivo 24 de Septiembre ABNE

El viernes por la noche el Sportivo 24 de Septiembre disputó en su casa la fecha 4 del Torneo Clausura de la ABNE, y le ganó a Sportivo Belgrano La Para por 65 a 55.

El rojo de La Villa ganó 3 cuarto y empató 1 con un luminoso que se dio de la siguiente manera: 15 a 14 el primero para el local, empataron el segundo en 11 y 20 a 18 y 19 a 12 fueron los resultados de los últimos.

Se destacó como jugador del juego Ariel Juárez con 26 puntos, 3 rebotes y 1 tapa, seguido de Laureano Mavilla con 14 puntos y 9 rebotes ambos para el Sportivo. En la visita se destacó Agustín Fraire con 22 puntos, 17 rebotes y 3 asistencias.

También jugaron Independiente que cayó ante Atlético por 80 a 66 en su casa, Rivadavia ante Centenario La Puerta que no se disputó y quedó libre Ateneo.

Las posiciones muestran a Rivadavia, Ateneo, Atlético y al Sportivo 24 con 6 puntos, Independiente tiene 5, Sportivo Belgrano con 4 y cierra Centenario con 3.

La fecha 5 lo tiene al Sportivo 24 recibiendo en su casa a Rivadavia de Río Primero, Ateneo Santa Rosa visita a Centenario en La Puerta, Atlético se mide con Sportivo Belgrano y queda libre Independiente de Balnearia.

