El Sportivo 24 ganó y se ubica en el lote de los punteros de la ABNE

El viernes por la noche el Sportivo 24 de Septiembre disputó en su casa la fecha 4 del Torneo Clausura de la ABNE, y le ganó a Sportivo Belgrano La Para por 65 a 55.

El rojo de La Villa ganó 3 cuarto y empató 1 con un luminoso que se dio de la siguiente manera: 15 a 14 el primero para el local, empataron el segundo en 11 y 20 a 18 y 19 a 12 fueron los resultados de los últimos.

Se destacó como jugador del juego Ariel Juárez con 26 puntos, 3 rebotes y 1 tapa, seguido de Laureano Mavilla con 14 puntos y 9 rebotes ambos para el Sportivo. En la visita se destacó Agustín Fraire con 22 puntos, 17 rebotes y 3 asistencias.

También jugaron Independiente que cayó ante Atlético por 80 a 66 en su casa, Rivadavia ante Centenario La Puerta que no se disputó y quedó libre Ateneo.

Las posiciones muestran a Rivadavia, Ateneo, Atlético y al Sportivo 24 con 6 puntos, Independiente tiene 5, Sportivo Belgrano con 4 y cierra Centenario con 3.

La fecha 5 lo tiene al Sportivo 24 recibiendo en su casa a Rivadavia de Río Primero, Ateneo Santa Rosa visita a Centenario en La Puerta, Atlético se mide con Sportivo Belgrano y queda libre Independiente de Balnearia.