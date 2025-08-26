El Sportivo 24 ganó y está en los Cuartos de Final del Clausura de la Zona Oeste

Comenzó la definición del segundo torneo del año en la Zona Oeste en el certamen que organiza la casa futbol del este cordobés. En Arroyito el rojo se impuso al albiazul de Temple por 1 a 0. Enzo Mansilla anotó el único gol de la tarde en el Fortín de La Ribera para que el equipo de Romero avance a cuartos de final donde jugará ante Belgrano en Río Primero.

Fútbol Sportivo 24 de septiembre

En Tránsito el Club Atlético Vélez Sarsfield hizo Historia y pasó de ronda, mientras sigue creciendo desde lo deportivo y con goles de Roldán, Silva y González venció al Ateneo de Santa Rosa 3 a 1. La visita descontó por intermedio de Martín Gestan. El equipo trasiteño jugará ante el Cultural en Arroyito.

Pueblos Unidos hizo lo propio como siempre, en “la era Mario Signorile” una vez más jugará la infancia decisiva de un torneo. En La Tordilla ganaron 2 a 1. Mateo Signorile y Lucas Ferrero los goles del CAPU. Felipe Camargo para el canario. En la próxima instancia jugaran Rivadavia y los tordillenses en Río Primero.

La consulta común del futbolero de Arroyito es si hay o no clásico. Si ganan el 24, el Cultural y Rivadavia, el duelo entre los de la ciudad de los caramelos será en semifinales, Si Rivadavia no puede con el Capu, la verde de Arroyito sería finalista y el blanco y negro iría con el ganador del cruce entre Belgrano y el 24. De no ganar los de Arroyito ni Rivadavia; Belgrano pasaría directamente a la final. Los cuartos de final son el domingo.