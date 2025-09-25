El Sportivo 24 ganó el sexto consecutivo y se ubicó en la cima de la ABNE

Durante la noche del lunes, se disputó un nueva jornada en la liga ABNE donde el Sportivo 24 de Septiembre le ganó a Ateneo de Santa Rosa por 81 a 68 y se subió a la cima de la posiciones.

En el progresivo cada uno se llevó 2 cuartos. El primero fue para la visita por 14 a 9, el rojo despertó y se llevó el 2° por 29 a 8, el tercero para Ateneo por 26 a 21 y el último para el local por 22 a 20.

El jugador del partido fue Ariel Juárez que aportó 21 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias para una buena planilla. Alfredo Barra aportó 16 puntos también para la victoria. Para la visita se destacó Fabricio Peironi con 20 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias.

También jugaron La Para que le ganó sobre la hora a Centenario por 69 a 67, Rivadavia hizo lo propio con Independiente por 75 a 63 y quedó libre Atlético de Santa Rosa.

La tabla quedó de la siguiente manera, Sportivo 24 de Septiembre con 12 puntos, Rivadavia 11 puntos, Ateneo y Atlético se ubican con 9 puntos, Independiente tiene 8 y cierran Sportivo La Para y Centenario con 7 puntos.