Vía Arroyito

El rojo se hizo fuerte en el nido ante Ateneo Santa Rosa.

Hugo Schiavoni
25 de septiembre de 2025,

El Sportivo 24 ganó el sexto consecutivo y se ubicó en la cima de la ABNE
Básquet Sportivo 24 de Septiembre

Durante la noche del lunes, se disputó un nueva jornada en la liga ABNE donde el Sportivo 24 de Septiembre le ganó a Ateneo de Santa Rosa por 81 a 68 y se subió a la cima de la posiciones.

En el progresivo cada uno se llevó 2 cuartos. El primero fue para la visita por 14 a 9, el rojo despertó y se llevó el 2° por 29 a 8, el tercero para Ateneo por 26 a 21 y el último para el local por 22 a 20.

El jugador del partido fue Ariel Juárez que aportó 21 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias para una buena planilla. Alfredo Barra aportó 16 puntos también para la victoria. Para la visita se destacó Fabricio Peironi con 20 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias.

También jugaron La Para que le ganó sobre la hora a Centenario por 69 a 67, Rivadavia hizo lo propio con Independiente por 75 a 63 y quedó libre Atlético de Santa Rosa.

La tabla quedó de la siguiente manera, Sportivo 24 de Septiembre con 12 puntos, Rivadavia 11 puntos, Ateneo y Atlético se ubican con 9 puntos, Independiente tiene 8 y cierran Sportivo La Para y Centenario con 7 puntos.

