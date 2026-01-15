El servicio de recolección de Residuos Domiciliarios del Municipio de Arroyito cambia el horario

Desde el Gobierno Municipal de la ciudad de Arroyito informaron que a partir del mes de enero de 2026, se dio inicio a un cambio de horario en el servicio de recolección de Residuos Domiciliarios, en el marco de una reorganización del sistema y de las nuevas disposiciones ambientales vigentes.

Nuevo horario de recolección

Los Residuos Domiciliarios se retiran desde las 05:00 hs. y hasta la finalización del recorrido.

Los días de recolección: la actividad en los domicilios se realiza los días: lunes, martes, jueves, viernes y sábado.

Cabe destacar que los miércoles: solo residuos secos.

Los días miércoles no se realiza recolección de residuos domiciliarios. Ese día se retiran únicamente residuos secos, los cuales deben colocarse exclusivamente sobre el cordón de la vereda, y no en cestos ni canastos donde se deposita la recolección domiciliaria habitual.

Desde el área de Servicios Públicos se recuerda a los vecinos la importancia de respetar las siguientes disposiciones:

Los residuos deben estar correctamente embolsados .

Los recolectores solo retirarán residuos ubicados en cestos o canastos, correctamente colocados en la zona perimetral de la vereda.

No se retiran residuos colocados en postes, árboles, rejas, verjas ni pilares de luz.

No se retiran vidrios, los cuales deben ser llevados a los Puntos Verdes.

No se retiran residuos que representen un peligro para la seguridad de los trabajadores.

Recolección de residuos Arroyito

Respecto a la recolección de poda y escombros, la misma continúa desarrollándose con su cronograma habitual, de acuerdo con los días establecidos por sector de la ciudad.

Estas modificaciones se enmarcan en las nuevas disposiciones provinciales y responden al proceso de transformación del Predio de Residuos Sólidos Urbanos (ex basural), el cual comenzará a funcionar bajo las normativas ambientales vigentes, permitiendo optimizar el servicio y avanzar hacia una gestión de residuos más sustentable.

Cualquier duda por parte de los vecinos se pueden contactar por reclamos o sugerencias en torno a la recolección. Únicamente por WhatsApp al 3576 51-1632.