El “Rojo de La Villa” le ganó a Independiente y quedó como único líder en la ABNE

Con su 7° victoria consecutiva, el Sportivo 24 de Septiembre se posiciona, como lo hizo torneo anterior, como uno de los equipos a vencer, sumándole la fortaleza en la que se convirtió el Nido.

En un juego trabajado desde el inicio y ante un equipo que dio batalla, Martín Chávez y sus dirigidos confirmaron el rumbo le ganaron Independiente de Balnearia por 80 a 49 y metieron el 7° juego consecutivo.

Básquet Sportivo 24 de Septiembre

El rojo de la villa tuvo mucha rotación, a pesar de algunas desconcentraciones propias del partido, se llevó el primer y segundo cuarto 20 a 14 y 24 a 5, perdió el 3° por 24 a 15 y sacó la diferencia en el último por 21 a 6.

El jugador el partido fue Ariel Juárez que aportó 19 puntos goleador del juego, 2 rebotes, 4 asistencias y 1 recupero. También se destacó Laureano Mavilla con 14 puntos, 1 asistencia y 1 recupero. Para la visita se destacó Ariel Altina con 13 puntos y 1 recupero.

Por la misma fecha, Ateneo Juvenil Acción le ganó a Sportivo Belgrano La Para por 63 a 40, Centenario quedó libre y resta definir Atlético y Rivadavia.

La clasificación lo tiene al Sportivo 24 de Septiembre como líder de Torneo con 14 puntos, seguido de Rivadavia y Ateneo con 13 puntos, Independiente tiene 10, Atlético y Belgrano 9 y cierra Centenario con 7 puntos.