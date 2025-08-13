El Rally Regional vuelve a Arroyito y promete un gran espectáculo de pilotos locales

El certamen automovilístico retorna a la “ciudad de los caramelos” después de un largo tiempo y genera expectativas ya que por los menos serán seis o más las tripulaciones locales que recorrerán las llanuras aledañas a la urbe, además de caminos que unen a nuestra ciudad con la localidad de Tránsito. Ambos municipios más la organización habitual trabajan en el desarrollo de la carrera.

En los últimos días se realizó la reunión de seguridad en el marco de la realización de la próxima cita del campeonato regional, en la misma tuvo la participación de autoridades locales junto a Policía de la Provincia, Policía Caminera, Patrulla Rural, Defensa Civil Arroyito, Subsecretaría de Deportes Arroyito, Bomberos Voluntarios Arroyito, Bomberos Voluntarios Tránsito, Guardia Local Tránsito y el comité organizador del Rally Regional. Allí pautas y procedimientos de cara a lo que será la sexta fecha del certamen, para la correcta realización de la misma.

Rally Regional Arroyito 2025

Además, como otra atracción externa al evento deportivo se llevará a cabo una nueva edición del Paseo de Artesanos y Emprendedores, junto a la Feria de Canje y Garage, en el marco del Rally Regional Arroyito. Durante estas jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada oferta de productos artesanales y emprendedores locales, fomentando la economía regional.

La expectativa en el público también es alta ya que en general el Rally es un evento que aglomera a varios seguidores del automovilístico en Arroyito, sobre todo en el especial del sábado, pero durante el día domingo habrá varios fanáticos que se encontrarán “a lado del camino” acompañando a los competidores.