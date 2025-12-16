En otro de los momentos especiales, sin dudas, el que se llevó a cabo en el sector sur de la ciudad, específicamente en el Barrio IPV, fue la imposición del nombre para el Polideportivo Techado Sur de “Diego Armando Maradona”.

De esta manera el 10 y los “maradonianos” están felices que Arroyito tenga un lugar y un motivo para mantener el recuerdo del “pibe de Fiorito” o del “barrilete cósmico” que nos regaló tantas alegrías.

El Polideportivo Techado Sur IPV de Arroyito lleva el nombre “Diego Armando Maradona”

El intendente Gustavo Benedetti junto a su equipo de trabajo y los seguidores del “Diego” descubrieron una placa para que quede plasmado el nombre del polideportivo.

El Polideportivo Techado Sur IPV de Arroyito lleva el nombre “Diego Armando Maradona”

Además en otro momento especial, el profesor Luis Rinaudo recibió las Llaves de la Ciudad, uno de los máximos reconocimientos que entrega Arroyito, en este caso destinado a un referente del deporte local.

El intendente comentó “Luis es un arroyitense que ha dejado una huella profunda en nuestra ciudad y en el deporte. En él reconocemos su compromiso, su vocación y, por sobre todas las cosas, su enorme humanidad”.

Respecto al Polideportivo Diego Maradona, Benedetti comentó “queremos que este polideportivo esté cada vez más lleno de niños, jóvenes y adultos que encuentren acá una opción para desarrollarse a través del deporte. Que existan cada vez más alternativas y propuestas deportivas, para potenciar hábitos saludables y ofrecer caminos positivos, lejos de la calle y de malos ejemplos”.

El Polideportivo Techado Sur IPV de Arroyito lleva el nombre “Diego Armando Maradona”

El Polideportivo Techado Sur IPV de Arroyito lleva el nombre “Diego Armando Maradona”

El Polideportivo Techado Sur IPV de Arroyito lleva el nombre “Diego Armando Maradona”

El Polideportivo Techado Sur IPV de Arroyito lleva el nombre “Diego Armando Maradona”

El Polideportivo Techado Sur IPV de Arroyito lleva el nombre “Diego Armando Maradona”

El Polideportivo Techado Sur IPV de Arroyito lleva el nombre “Diego Armando Maradona”

Posteriormente, se vivió una gran velada de boxeo con:

• 8 peleas amateurs

• Cinturón AMBAPA y Medalla del CMB

• 2 combates profesionales

• La presentación de deportistas de distintas localidades

Se vivió una verdadera fiesta del deporte