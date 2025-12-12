El Polideportivo Municipal ya lleva el nombre de Daniel Elvecio Zagonel

En el cierre de actividades del Polideportivo Municipal ubicado en la Av. Fulvio Pagani, mediante un emotivo acto, el intendente Municipal Gustavo Benedetti realizó diferentes reconocimientos.

Al inicio del acto, el Ingeniero Mario Sala fue distinguido como “Embajador Deportivo de la Ciudad de Arroyito”, destacándose su trayectoria y aporte al básquet veterano argentino.

Asimismo, el profesor Fernando Sforza recibió la “Llave de la Ciudad”, en reconocimiento a su trayectoria profesional, a su aporte fundamental a la educación y al desarrollo del deporte en Arroyito.

Como eje principal fue un homenaje especial a Daniel Elvecio “Pelado” Zagonel, cuyo nombre fue impuesto al Polideportivo, en reconocimiento a su legado deportivo y al impacto que dejó en la comunidad.

El intendente comentó “este Polideportivo no solo es un espacio para la práctica deportiva, sino un lugar que refleja el esfuerzo, la pasión y los valores de nuestra comunidad. Queremos que cada vecino, especialmente los más jóvenes, se inspiren en el ejemplo de quienes hoy homenajeamos“.

La jornada incluyó una muestra de diversas actividades deportivas que se desarrollan en el Polideportivo y la entrega de medallas a los participantes, destacando el compromiso y la dedicación de nuestros deportistas.