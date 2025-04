El piloto Fausto Arnaudo disputa el round 2 del Champions of the Future

El joven piloto de nuestra ciudad Fausto Arnaudo vuelve a subirse a la máquina para disputar el fin de semana la segunda fecha del Champions of the Future en Portimao, Portugal, buscando seguir sumando experiencia en su corta edad.

Recordamos que la fecha 1 en Campillos, España, el volante tuvo un buen fin de semana pero una pinchadura en el Super Heat lo dejó sin Final.

Ayer y hoy hubo prácticas, clasificación y los primeros heats para las categorías OK y OK Junior. Fausto con el 213 del team DPK Racing, en la OK, logró el puesto 17 en uno de los heats.

Fausto Arnaudo piloto Arroyito DPK Racing

En las clasificaciones logró el puesto 19, en la otra se ubicó 13, y en la tercera quedó 11, con buenas chances para la final. Largará en la fila 13 en busca de tener una gran final que se le viene negando.

Luego de Portugal, Fausto se volverá a subir a su máquina en Viterbo Italia del 28 al 31 de mayo, luego Rodby en Dinamarca 23 al 26 de julio y Kristianstad en Suecia 4 al 7 de Septiembre.