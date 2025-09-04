Vía Arroyito

El Papa León XIV recibió de un cardiólogo de Arroyito, una artesanía de la Región Ansenuza

Gerardo Galimbertti le dio en mano el obsequio elaborado por Ivana con una técnica amigurumis.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

4 de septiembre de 2025,

El Papa León XIV recibió de un cardiólogo de Arroyito, una artesanía de la Región Ansenuza
Gerardo Galimbertti de Arroyito entrega una artesanía al Papa León XIV

Hace algunas horas, un coterraneo vivió un momento muy especial en la Plaza San Pedro, porque el Dr. Gerardo Galimbertti le entregó en mano al Papa León XIV un obsequio de nuestra región.

El galeno, con motivo de una participación y capacitación que realiza en el Congreso Europeo Madrid 2025 le obsqeuió al Sumo Pontífice una artesanía con la técnica amigurumis.

Gerardo Galimbertti de Arroyito entrega una artesanía al Papa León XIV
Gerardo Galimbertti de Arroyito entrega una artesanía al Papa León XIV

La artesanía fue solicitada por Galimbertti a la artesana Ivana, de la localidad de Balnearia, para ser entregada al Papa. Ivana es la Directora Administrativa del Hospital de esa localidad. Momentos de profunda emoción se vivieron en la plaza principal en el momento de la entrega.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS