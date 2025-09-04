El Papa León XIV recibió de un cardiólogo de Arroyito, una artesanía de la Región Ansenuza

Hace algunas horas, un coterraneo vivió un momento muy especial en la Plaza San Pedro, porque el Dr. Gerardo Galimbertti le entregó en mano al Papa León XIV un obsequio de nuestra región.

El galeno, con motivo de una participación y capacitación que realiza en el Congreso Europeo Madrid 2025 le obsqeuió al Sumo Pontífice una artesanía con la técnica amigurumis.

La artesanía fue solicitada por Galimbertti a la artesana Ivana, de la localidad de Balnearia, para ser entregada al Papa. Ivana es la Directora Administrativa del Hospital de esa localidad. Momentos de profunda emoción se vivieron en la plaza principal en el momento de la entrega.