El padre Sergio Fernández seguirá con la conformación del Equipo Diocesano de Misiones

El Obispo Sergio Buenanueva de la Diócesis de San Francisco ha tomado la determinación de ofrecerle al padre Sergio Fernández cura párroco de Arroyito, la conformación del Equipo Diocesano de Misiones.

El padre Sergio Fernández seguirá con el trabajo del Padre Fenoglio

Esta situación se da, luego del lamentable fallecimiento el 6 de diciembre, del presbítero Diego Fenoglio, párroco de La Para a los 49 años. Buenanueva le había encomendado a Fenoglio la formación del equipo.

Profunda conmoción en La Para por la muerte del párroco Diego Fenoglio.

El Obispo consideró que quien debe seguir con esta tarea sea Fernández, quien comentó sobre el tema “he aceptado continuar la tarea iniciada por el padre Diego Fenoglio como un modo de honrar su memoria y su entrega. Dios mediante, la intención es volver a convocar a los laicos que él ya había llamado a formar parte de este equipo. En el camino hacia el Sínodo 2026, asumimos con renovado entusiasmo el envío de Jesús a su Iglesia: «Vayan y anuncien la Buena Noticia» (Mc 16,15)“.

Sobre la acción a desarrollar agregó “queremos que se sumen a este EQUIPO: sacerdotes, laicos con experiencia en el ámbito misionero, diáconos, familias y jóvenes, porque la MISIÓN es una dimensión que atraviesa todos los grupos movimientos e instituciones y áreas de una parroquia. La MISIÓN es esencial en la vida de todo bautizado".

“Todos estamos llamados a ser misioneros: laicos, diáconos, familias, jóvenes, sacerdotes, religiosas y el obispo. Así lo entendió Mamá Antula, Santa María Antonia de Paz y Figueroa reliquia que está peregrinando por las comunidades de nuestra diócesis, y cuya vida se resume en dos palabras: CAMINANDO Y ANUNCIANDO".