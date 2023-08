El Nano Mancini continúa avanzando con el Panathinaikos en busca de la Fase de Grupos de la Champions Legue

Daniel Mancini jugó los 90´ reglamentarios y fue reemplazado en el alargue. El partido no fue sencillo para los helénicos que estuvieron al término de la primera parte estaban 2-0 abajo y afuera de la competencia; el epilogo del juego les dio la posibilidad de forzar el alargue y luego los penales, acertaron todos sus remates y pasaron al playoff donde enfrentaran al Sporting Braga de Portugal para meterse en la fase de grupos del torneo continental más importante del mundo. Daniel hizo un gran partido para que los griegos consigan un gran triunfo en el “mítico” Stade Vélodrome en el sur de Francia.

Mancini y su equipo pasaron en la tercera ronda previa de la Liga de Campeones, superado en los penales en el partido de vuelta en Francia al Olympique de Marsella tras haber ganado en la ida 1 a 0, tras perder en el tiempo reglamentario de la revancha por 2-1 e imponerse por 3-5 en penales. Los dirigidos por el técnico español Marcelino se adelantaron este martes con dos goles del fichaje estival Pierre-Emerick Aubameyang en el arranque y en el cierre de la primera parte.

Como era de esperar, el Marsella aminoró el ritmo infernal con el que había avasallado al Panathinaikos en el primer tiempo. Los de Jovanovic mejoraron con los cambios, ya que Bernard y el argentino Palacios le dieron aire. En el minuto 95 cuando ya el árbitro estaba dispuesto a señalar el final del partido, Guendouzi tocó la pelota con la mano en el área y Oliver (el juez del partido) fue al VAR a rectificar su decisión en primera instancia. Ioannidis no perdonó y el partido se fue a la prórroga.

El gol de helenos en el tiempo añadido llevó el partido a la prórroga y a los penales, donde el arquero español del Marsella Rubén Blanco, que entró en lugar de su compatriota Pau López para los lanzamientos desde los once metros, no pudo evitar la eliminación. El Panathinaikos no falló, y el pobre de Guendouzi completó una “noche negra” errando el primer penal de la serie. Este sábado el Panathinaikos debuta en la Súper Liga de Grecia desde las 16 horas y el miércoles de la semana que viene a las 4 de la tarde juegan el primer match ante el Sporting Braga.