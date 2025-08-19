El Municipio transfirió el terreno al Centro de Estimulación Renacer

El intendente Gustavo Benedetti mantuvo una reunión con representantes del Centro de Estimulación RENACER, en el marco del proceso de escrituración de un terreno.

Gracias a un convenio firmado con la empresa ARCOR, el municipio transfiere definitivamente el terreno para que RENACER pueda construir su sede propia.

Comentó el intendente Benedetti “Hemos logrado una conquista que venimos persiguiendo desde hace mucho tiempo, un sueño que pudimos concretar con la ayuda de muchas personas”.

“Así como en su momento lo hicimos con ACERCAR, el Estado Municipal siempre está presente para acompañar a las instituciones, especialmente en el camino hacia la casa propia, su lugar. Seguimos trabajando”.

